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''İsrailli casus yazılım Pegasus, ABD'li diplomatların telefonlarını hackledi''
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TIMETURK / DÜNYA / ''İsrailli casus yazılım Pegasus, ABD'li diplomatların telefonlarını hackledi''

''İsrailli casus yazılım Pegasus, ABD'li diplomatların telefonlarını hackledi''

Pegasus adlı casus yazılımı üreten İsrailli NSO Group hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

57 Dakika Önce
2021-12-04 07:34:53
''İsrailli casus yazılım Pegasus, ABD'li diplomatların telefonlarını hackledi''

Washington Post gazetesi İsrail merkezli NSO Group'a ilişkin haberinde, firmanın geliştirdiği "Pegasus" adlı casus yazılımın, yurt dışında görevli Amerikalı diplomatlara yönelik kullanıldığını ileri sürdü.

Teknoloji şirketi Apple'ın, 11 diplomatı, telefonlarının hacklendiği konusunda son bir aydır uyardığını yazdı.

Söz konusu diplomatların Uganda ve diğer Doğu Afrika ülkelerinde çalıştığı öne sürüldü.

Gazete, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına da yer verdi.

"GÜVENLİK TEHDİDİ YARATTIĞINDAN ENDİŞELİYDİK"

Konseyin açıklamasında, aralarında NSO'nun da bulunduğu bazı şirketlerin geçen ay kara listeye alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Casus uygulamaların, Amerikalı personel için ciddi karşı istihbarat ve güvenlik tehdidi yarattığından endişeliydik. Biden yönetimin, bazı şirketleri kara listeye almasının nedenlerinden biri de buydu" ifadeleri kullanıldı.

APPLE, FİRMAYI DAVA ETMİŞTİ

Daha önce NSO Group'un geliştirdiği casus yazılımla devlet başkanları ve gazeteciler dahil on binlerce kişinin takip edildiği ortaya çıkmıştı.

Apple da, kullanıcılarının İsrailli firma tarafından hedef alındığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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