DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
New York borsası düşüşle açıldı
Atmosferi dev bir çarpışmayla kaybolan gezegen
Erdoğan: Suya kademeli tarife geliyor
Suda kademeli tarife nedir? Erdoğan: Su tasarrufu için kademeli tarifeler uygulanacak
Antwerp hangi ülkenin takımı? Royal Antwerp takımı kadro değeri ne kadar?
21. yüzyılın en iyi 100 dizisi: 43 ülkeden uzmanlar seçti
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı uydu kanalları
Erbakan: Paris İklim Anlaşması küresel güçlere hizmet ediyor
''Kuş gribi daha tehlikeli olarak geri döndü'': Bulaşan insanların yarısını öldürüyor!
Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
''Ya F-35 programına döneceğiz ya da paramızı alacağız''
Türkiye'den net uyarı: Ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler
İsrailli Bakan: İran ile çatışma 'an meselesi'
TOKİ kura sonuçları | TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi

TIMETURK / DÜNYA / İsrailli Bakan: İran ile çatışma 'an meselesi'

İsrailli Bakan: İran ile çatışma 'an meselesi'

İsrail Finans Bakanı Avigdor Liberman, Walla News haber sitesine yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile çatışmasının 'an meselesi' olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-21 15:20:18
İsrailli Bakan: İran ile çatışma 'an meselesi'

İsrail Finans Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin İran ile çatışmasının "an meselesi" olduğunu ve bunun çok uzak olmadığını ileri sürdü.

Liberman, Walla News haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için yapılması planlanan müzakerelere değinen Liberman, "Hiçbir diplomatik süreç veya anlaşma İran'ın nükleer programını durduramaz." dedi.

Açıklamalarında İran'ı hedef alan Liberman, "İran ile çatışma an meselesi, bu da çok uzak değil." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 18 Ekim'de yer alan haberde, İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş