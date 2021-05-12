İsrailli askeri uzman Melman: İslami Cihad’ın roket atışları devam edecek

İsrailli askeri uzman Yossi Melman, İsrail’deki operasyonların devam edeceğini belirtti.

İsrail ile Filistin güçleri arasındaki roket saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu.

İsrailli askeri uzman Yossi Melman, İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Melman şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'deki tahminler operasyonun devam edeceğini ve durmayacağını gösteriyor. Bu nedenle İsrail harekatı sonlandırma fikrini reddediyor. İslami Cihad'ın yaklaşık 14.000 roket stoku var. Bu nedenle roket ateşinin devam etmesi bekleniyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.