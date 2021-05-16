İsrail yine çocukları katletti

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Enkaz altında başlatılan arama kurtarma çalışmasında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.