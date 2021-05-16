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İsrail yine çocukları katletti

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Enkaz altında başlatılan arama kurtarma çalışmasında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Google News - Timeturk
16.05.2021 12:16:23
İsrail yine çocukları katletti

işgal devleti İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Enkaz altında başlatılan arama kurtarma çalışmasında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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