İsrail yine çocukları katletti
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Enkaz altında başlatılan arama kurtarma çalışmasında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
işgal devleti İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Enkaz altında başlatılan arama kurtarma çalışmasında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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