İsrail yıllardır sessiz, Gazzeliler, hakkını istiyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırıdan zarar görenler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) binası önünde gösteri düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu olan "2014 Saldırıları Mağdurları Yüksek Komitesi" öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde Filistinliler, "tazminat ödemeyi ertelemeyin", "abluka ve saldırıdan yorgun düşen aileler" ve "haklarımızı unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, UNRWA'dan İsrail'in saldırılarında meydana gelen zararlarının karşılanması için tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Yüksek Komite Başkanı Abdulhadi Müslim, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, tazminat meselesi sonlandırılana ve tazminatlar tamamı ödenene kadar faaliyetlerimizin devam edeceği mesajını iletmek için burada toplandık." dedi.

UNRWA'nın sorumluluklarını üstlenmesi ve tazminatların ödenmesinin ertelenmemesi gerektiğini dile getiren Müslim, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesine de duruma müdahale ederek, mağdurların taleplerine karşılık vermesi için UNRWA'ya "baskı" yapması çağrısında bulundu.

Mağdur Filistinlilerden Diyb el-Mısri de UNRWA yönetimini, mağdurların tazminatını ödemeyi geciktirmekle suçladı.

UNRWA'dan tazminatların ödenme işlemini hızlandırmasını; zaman aşımına uğratılmamasını talep eden Mısri, haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Mısri, UNRWA'nın Filistinli mültecilerden sorumlu olduğunu ve sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye başlattığı 51 gün süren saldırılarda, 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 binden fazlası da yaralanmıştı. Saldırılar nedeniyle 12 bin evin tamamen, 160 bin evin kısmen yıkıldığı, 6 bin 600 evin ise kullanılamayacak hale geldiği bildirilmişti.

İsrail saldırıların sona ermesinden bu yana çok sayıda Filistinli aile evlerinin yeniden inşa edilmesini veya kısmi hasarların onarılmasını bekliyor.