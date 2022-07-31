İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapan ABD'li yetkili yeni bir öneriyle Beyrut'a geldi

Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı konusunda ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan yönetimine yeni bir öneri sunmak için Beyrut'a geldi.

Hochstein, Beyrut'taki görüşmeleri kapsamında ilk olarak Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ile bakanlık binasında görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında Hochstein ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair kısa bir açıklama yapan Fayyad, "Hochstein, yeni bir öneriyi Lübnanlı yetkililere iletecek, (önerinin) olumlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Fayyad, Hochstein'in İsrail ve Lübnan arasında ortak gaz çıkarma çalışması yapılacağı iddialarını da yalanladığını söyledi.

Hochstein'in, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi bekleniliyor.

ABD'li yetkili son olarak 14 Haziran'da, Lübnan tarafının tartışmalı deniz sınırına ilişkin önerilerini İsrail'e iletmek için Beyrut'a gelmişti.

- İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.