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İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı. Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

47 Dakika Önce
2021-09-13 06:01:52
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait askeri kamp, silah üretim tesisi ve tünelin hedef alınarak 4 noktanın vurulduğunu açıkladı.

Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin, "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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