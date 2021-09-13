İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı. Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.