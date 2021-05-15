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İsrail uçakları, AP ile El-Cezire'nin ofisinin de olduğu binayı vurarak yıktı
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İsrail uçakları, AP ile El-Cezire'nin ofisinin de olduğu binayı vurarak yıktı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın (El Cezire) ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

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15.05.2021 15:59:26
İsrail uçakları, AP ile El-Cezire'nin ofisinin de olduğu binayı vurarak yıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

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Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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