İsrail: Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirebiliriz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin Türkiye'yi ilişkilerini geliştirebilecekleri küresel bir aktör olarak gördüklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

Terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini söyleyen Gantz "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gantz, "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" ifadelerini kullandı. .