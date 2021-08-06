İsrail televizyonu: Lübnan'dan İsrail tarafına az 10 roket atıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir'de sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, bölgeye kaç roketin atıldığı ve can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.