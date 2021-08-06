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TIMETURK / DÜNYA / İsrail televizyonu: Lübnan'dan İsrail tarafına az 10 roket atıldı

İsrail televizyonu: Lübnan'dan İsrail tarafına az 10 roket atıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir'de sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, bölgeye kaç roketin atıldığı ve can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

9 Saat Önce
2021-08-06 11:43:45
İsrail televizyonu: Lübnan'dan İsrail tarafına az 10 roket atıldı

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Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir'de sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye kaç roketin atıldığı ve can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roketin atıldığı ve Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Lübnan'dan 4 Ağustos'ta İsrail tarafına 3 roket atılmıştı.

İsrail ordusu, atılan roketlere karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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