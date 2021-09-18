İsrail, Sokotra Adası'nda ne yapıyor?

İsrailli gazeteci Edi Cohen, İsrailli bir şirketin Yemen’in Sokotra adasında bulunan havaalanını genişletme ve işletme hakkını almış olduğunu belirtti. Cohen, İsrailli şirketin bu hamlesiyle adada yaşanan tüm hareketleri kontrol etme imkanını elde ettiğini söyledi.

İşgal rejimi İsrail'in Yemen'deki varlığıyla ilgili yeni deliller gün yüzüne çıkıyor. İsrailli bir gazeteci kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yemen'in meşhur adasına işaret etti.

İsrailli gazeteci Edi Cohen, İsrail'in Yemen'deki varlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kudüs Haber Ajansı'nın haberine göre Cohen, İsrailli bir şirketin Yemen'in Sokotra adasında bulunan havaalanını genişletme ve işletme hakkını almış olduğunu belirtti.

Cohen, İsrailli şirketin bu hamlesiyle adada yaşanan tüm hareketleri kontrol etme imkanını elde ettiğini söyledi.

Medyada çıkan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri, bahsi geçen havalimanını genişletmek için iki İsrailli şirketle bir anlaşma imzalamıştı.

Hava limanının genişletilmesi projesinde bir casus merkezi ile İsrail güçlerinin hava istihbaratını yönetecek bir merkezin de bulunduğu söyleniyor.

Suudi Arabistan'ın adadaki kuvvetlerini azalttığını da gelen bilgiler arasında açıkladı.

Suudi Arabistan'ın adayı BAE ve İsrail'e terk etmesinin arkasında, ABD aracılığıyla İsrail'le yürüttüğü “Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi” satın alma müzakerelerinin yer aldığı ifade ediliyor.

Sokotra adası, uluslararası deniz rotasıyla ilgili ihtilafların yaşandığı bir zeminde, birçok bölgeye olan yakınlığı sebebiyle İsrail için büyük önem taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.