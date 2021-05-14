İsrail sitesi Debka: Hamas'ın roketleri büyük zarar verdi

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesi, “Hamas, stratejik İsrail hedeflerini vurmak için yüksek güçlü roketler çıkarıyor. Gazze'den atılan füzeler İsrail kurumlarına ve bankalarına büyük zarar verdi” yorumunda bulundu.

Hamas'ın roketlerini masaya yatıran İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesi, “Hamas roketleri 13 Mayıs Perşembe günü öğlen İsrail'i Büyük Tel Aviv bölgesinden güneydeki Beersheba'ya ve Arava'daki Ashdod, Lachish, Eylot ve Bedevi yerleşimlerini de içine alarak fırlattı. Iron Dome, Tel Aviv bölgesinde çok sayıda kişiyi yakaladı. Hamas ve Cihad, öncekinden daha uzun menzilli daha güçlü roketleri ele geçirdi” yorumunda bulundu.

“Hamas Sözcüsü'nün, "220 km menzilli yeni geliştirilmiş bir roketimiz var ve İsrail'in herhangi bir noktasına ulaşabiliriz" açıklamalarına haberine taşıyan Debka haber sitesi, “Gazze'nin Filistinli yöneticileri, İsrail'in derinliklerine ulaşan ve çok daha güçlü bir yumruk atan Fajr 5 (askeri kod adı M-75) (ekli fotoğrafa bakınız) ve Burkan'ı (A-122) kullanmaya başladılar” başlıklarını kullandı.

Debka haber sitesinin yorumu şöyle:

“İlk kez Çarşamba gecesi, uzun menzilli ve 333 mm kalibreli bir İran ürünü olan ve Mercedes Benz 2631 ileri kontrol şasisine monte edilen Fajr 5'i çektiler. Bu roket bir ton ağırlığındadır. Savaş başlığı, 90 kg yüksek patlayıcı içeren 175 kg parçalanma savaş başlığı ile doludur. Hamas'ın roket mühendisleri, Fecr'in menzilini, İsrail'in kuzeydoğusundaki Celile Denizi kıyısına kadar 170 km'ye çıkarmak için yükünü düşürdü.

Filistinli örgütleri sadece roket saldırılarını tırmandırmakla kalmadı, Salı günü Eilat-Aşkelon boru hattını hedef alan bir roketin Aşkelon ucuna bir gaz konteyneri ateşe verdiğinde belirtildiği gibi şimdi büyük oyunun peşindeler. İsrail'in Tamar gaz sahasının açık deniz teçhizatına vurmaya çalışıyorlar.

Hamas liderleri bu ultra ölümcül silah sistemlerini yakında elde etmeyi umuyorlar.

Bir İran silahının yerel olarak geliştirilmiş bir versiyonu olan Burkan, bir roketten çok bir bomba gibidir. Bu silahlar, Sderot, Ashkelon, Petah Tikva, Ashdod, Ashkelon ve Yahud kasabalarında son iki günde doğrudan isabet alan İsrail binalarının duvarlarında açılan açık deliklerden sorumlu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bildirilerinin İsrail halkını Filistinlilerin İsrail'e karşı ölümcül roket kampanyasının temel unsurları hakkında cahil bıraktığını belirten Debka sitesi, “Bu nedenle insanlar, son 24 saatteki en ağır darbelerin bazılarına şaşkınlık ve korku içinde izledi” dedi.

IDF Sözcüsü Hdal Zilberman ise Perşembe günü erken saatlerde IDF'nin Hamas ve İslami Cihad'ın kıdemli memurlarına, altyapısına ve son zamanlarda devlet kurumlarına ve bankalarına neden olduğu muazzam zararı dile getirerek, Hamas'ın roket saldırısının ev sahibi Yezreel Vadisi kadar kuzeydeki büyük bir hava üssü olduğunu dikkat çekti. Bu hedefin ise Gazze Şeridi'ndeki Hamas roketatarlarına 164 km uzaklıkta olduğunu açıkladı.

IDF Sözcüsü Hdal Zilberman, sivillere ve mülklere yönelik doğrudan isabetler ve kayıpların artığını belirterek, “İki günde yedi ölüm ve yaklaşık yüz kişi yaralandı” açıklamasında bulunarak şunları söyledi:

“IDF'nin topluma kaçabileceği kadar az şey söyleyen uzun süredir devam eden halkla ilişkiler taktikleri moral açısından kötü ve modası geçmiş. Ordu, cep telefonlarıyla iletişimi kontrol edemez veya sosyal medyanın söylentilerini engelleyemez. Bilgiye aç, acı çeken, sorumlu bir nüfus için daha açıklayıcı olmak daha iyidir. “

Kaynak: debka.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.