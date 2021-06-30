İsrail silahları ile 'çevre katliamı'

'Daha uzak geçmişte, İsrail çevreye zarar veren diğer rejimlere de yardım etti...' İsrail'in yalnızca insani değil çevresel de zararlar verdiğine dair önemli bir analize yer verildi....

"İsrail Silahlarının Küresel Çevre Aktivistlerini Öldürmesini Durdurun" başlıklı bir makale kaleme alan haaretz yazarı Eitay Mack, İsrail'in farklı dönemlerde politik kararlarla bazı ülkelerdeki şiddete destek verdiğini, çevresel aktivistlerin ölümüne kadar giden süreçte İsrail desteğinin sürmesinin de düşündürücü olduğunu vurguladı.

Mack köşesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"Korku, insan hakları, işçi hakları ve yerli toplulukların hakları için çalışan aktivistlerin ailelerini ve ayrıca çevre aktivistlerinin ailelerini ve kuzeydoğu Kolombiya'da cani bir paramiliter örgüt tarafından işkence gören, öldürülen ve “ortadan kaybolan” eski gerillaların ailelerini sarstı. . Tayrona Direniş Bloğu adlı grubun lideri Hernán Giraldo Serna, 25 Ocak'ta ABD'deki federal bir hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra Kolombiya'ya sınır dışı edildi.

"..Serna'nın Tayrona milislerinin üyeleri İsrailliler tarafından eğitildi ve kazandıkları becerileri sivilleri katletmek için kullandılar. Spesifik olarak, 1980'lerden bu yana, Kolombiya'daki sağcı hükümetlerin güvenlik güçleri ve onlara bağlı paramiliter gruplar , Kolombiya'da devlete ait Indumil şirketi tarafından üretilen İsrail yapımı silahları ve tüfekleri kullanıyor. ndumil, İsrail Savunma Bakanlığı'nın onayı ile nasıl kullanıldığına veya kimin eline geçtiğine bakmadan çeşitli Galil tüfek modelleri üretiyor."

İsrail Devleti'nin Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández'in (İsrail'i Haziran sonunda ziyaret etmiş olan) rejimiyle hala sürdürdüğü yakın güvenlik bağları, tartışmalı seçimlerde kazandığı zaferin ardından, Ocak 2014'te göreve başlamasından sonra başladı. Ekim 2015'in sonunda, Honduras'tan, savunma bakanı ve Honduras ordusunun genelkurmay başkanı Hernández'i içeren bir heyet İsrail'i ziyaret etti. Ardından, iki ülke ikili bir mutabakat zaptı (Şubat 2016) ve güvenlikle ilgili büyük bir anlaşma (Aralık 2016) imzaladı.

Hernández, ülkesinin askeri polisini ve seri insan hakları ihlalcileri olarak bilinen iki seçkin mangasını – Kobralar ve Tigres – ülkenin en güçlü güvenlik gücüne dönüştürdü. ABD yasal yetkililerine göre, Hernández'in kardeşi ve Tigres komando ekibinin başkanının her ikisinin de kartellerle bağlantıları var. Ayrıca, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu, Hernández'in kendisinin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğundan şüpheleniyor. Tigres'in Cáceres'inki de dahil olmak üzere birçok cinayete karıştığına dair kanıtlar var.

Nisan 2019'da, eski Başbakan Benjamin Netanyahu'ya en yakın dünya liderlerinden biri olan aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro İsrail'i ziyaret etti. Bolsonaro, seçilmeden önce, ülkesinin yerli nüfusunun yok edilmesine ve küresel aktivistlerin “dünyanın ciğerleri” olarak adlandırdığı Amazon yağmur ormanlarının özelleştirilmesine desteğini defalarca dile getirdi. Diğer şeylerin yanı sıra 1998'de şunları söyledi: "Brezilya süvarilerinin yerlileri yok eden Amerikalılar kadar verimli olmaması üzücü." 2016'da, “2019'da Raposa Serra do Sol yerli rezervini ortadan kaldıracağız. Her çiftçiyi silahlandıracağız.”

Daha uzak geçmişte, İsrail çevreye zarar veren diğer rejimlere de yardım etti. Örneğin, Haiti'de, 1980'lerin sonlarına kadar ülkeyi yaklaşık otuz yıl boyunca yöneten Duvalier ailesi tarafından, bir milis ve İsrail Uzi hafif makineli tüfeklerle donanmış bir başkanlık muhafızı aracılığıyla ağaç dikmek için bağış toplamayı içeren bir dolandırıcılık başlatıldı . Bağışlanan fonlarla milyonlarca ağaç dikmenin yanı sıra aile, katkılar sayesinde ağaçların dikildiği alanlar da dahil olmak üzere geniş ormanlık alanlar için tomruk ruhsatı sattı....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.