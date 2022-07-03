İsrail siber saldırılar için 'Siber Kubbe' kuruyor

İsrail'den siber saldırıları engellemek için yeni bir hamle atıyor.

İsrail'in Ulusal Siber İdaresi'nin (INCD) yeni müdürü, ülkenin dijital saldırılara karşı kendini savunmak için bir "Siber Kubbe" kurmayı amaçladığını duyurdu.

INCD'nin genel müdürü Gaby Portnoy, yaptığı açıklama ile Siber-Kubbe planlarını duyurarak Şubat ayında göreve atanmasından bu yana ilk kamusal konuşmasını yaptı. Tel Aviv'deki bir konferans sırasında Siber Kubbe'nin ülkenin siber alanlarında yeni mekanizmalar uygulamaya başlayacağını belirten Portnoy, bu sayede ulusal varlıkların korunması için araçlar ve hizmetler sağlanacağını söyledi.

Portnoy, INCD'nin sadece geçtiğimiz yıl 1.500 siber saldırı bulduğunu ve bu saldırıları karşıladığını vurgulayarak Siber Kubbe'nin gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca siber saldırıların çoğunun İran, Hizbullah ve Hamas'tan geldiğini ve ana siber rakiplerinin bunlar olduğunu söyledi.

Siber Kubbe'nin ne zaman kullanılmaya başlayacağını açıklamayan yönetici, tek başına bu Kubbe'nin yeterli olmayacağını da vurgulayarak hükümetin, farklı sektörlerin, akademinin, özel sektörün ve tüm dünyanın siber saldırılara karşı beraber mücadele etmesi gerektiğini belirtti. (Chip) .