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İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, yılın başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 25'i bugün olmak üzere 700 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

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08.05.2021 21:24:17
İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, bugünkü gözaltılarda, tamamı geçmiş yıllarda defalarca tutuklanan eski mahkumlardan oluşan bir grup genç Kudüslünün hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden politikasının bir parçası olduğu ve özellikle Kudüs'ün Filistin'in diğer kentlerine kıyasla en yüksek sayıdaki günlük gözaltılara tanık olduğu aktarıldı.

Cemiyetin açıklamasında, İsrail'in, bu yılın başından itibaren işgal altındaki Kudüs'te aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 700 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail polisinin bugün başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtilmişti.

Görgü şahitlerine dayandırılan haberde, baskınlarda 13 Filistinlinin İsrail polisince gözaltına alındığı ifade edilmişti.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan