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İsrail Savunma Kuvvetleri'nden 'Hamas' açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'a ait olduğunu ileri sürerek füzelerle yıktığı binalara ilişkin açıklamada bulundu

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15.05.2021 16:42:00
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden 'Hamas' açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

'Tekrar söylüyoruz. Hamas askeri varlıkları böyle bir binanın içine koyulduğunda, yasal bir askeri hedef haline geliyor. Bu açık bir uluslararası hukuktur.'

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurmuştu.

İsrail'in dün bombaladığı yerler arasında ise Refah Posta binası, Han Yunus'taki Ulusal İslam Bankası ve İç Güvenlik binası ile Rimal Mahallesi'ndeki El-Velid adlı bir bina bulunuyor. İsrail Ordu Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Hamas'a ait hükümet binaları ilk kez hedef alındı. Sözcü açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Hamas ve İslami Cihad'a ait silah yapım sisteminin büyük bir kısmı imha edildi. Yeni hedeflere hava saldırıları gerçekleştirildi. Bu hedefler Hamas'a ait hükümet binalarıdır. Zira dün gece Rimal, Beyt Lahya ve Han Yunus mahallelerinde Hamas İç Güvenlik Komutanı'na ait ofisin yanı sıra İç Güvenliğe ait 3 hedefin de aralarında yer aldığı 7 hedef vuruldu. Aynı şekilde Hamas'a bağlı Ulusal İslam Bankası'nın iki şubesi, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki kamplardan sorumlu komutanının evi ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bir okulun altında kazdığı savunma tüneli bombalandı”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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