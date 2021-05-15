İsrail Savunma Kuvvetleri’nden Hamas’a tehdit

Hamas’ı uyaran İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “Tekrar söylüyoruz. Hamas askeri varlıkları böyle bir binanın içine koyduğunda, yasal bir askeri hedef haline geliyor. Bu açık bir uluslararası hukuktur” açıklamasında bulundu.

İşgal devleti İsrail'in Gazze'de Hamas hedeflerine yönelik saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze'nin sembolü olarak kabul edilen El Calaa binası IDF tarafından saldırıya uğradı ve tüm dünyanın gözü önünde canlı olarak çöktü.

Hamas'ı uyaran İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, “Tekrar söylüyoruz. Hamas askeri varlıkları böyle bir binanın içine koyduğunda, yasal bir askeri hedef haline geliyor. Bu açık bir uluslararası hukuktur” açıklamasında bulundu.

IDF, Gazze kulesine yapılan saldırıyı doğruladı, 'Hamas askeri varlıklarını' barındırdığını söyledi.

IDF açıklamasında, binanın "Hamas terör örgütünün askeri istihbaratına ait askeri varlıklar içerdiği" belirtildi. Ayrıca, "terör örgütü Hamas'ın canlı kalkan olarak kullandığı sivil basın bürolarının binasında. Hamas'ın kasıtlı olarak askeri varlıklarını Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun kalbine yerleştirdiğini" iddia ettiler

İsrail Savunma Kuvvetleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de, ordunun Hamas'a ait "askeri varlıklar" dediği şeyi barındıran bir kuleye çarptığını söyledi.

Bina, ABD'de bulunan Associated Press'in ve Katar'ın El Cezire'nin sahip olduğu ofislere ev sahipliği yapıyordu.

İsrail ordusuna göre kulede, Hamas'ın canlı kalkan olarak kullandığı sivil medya kuruluşuna ait ofisler" bulunuyordu.

Binanın yıkımını doğrudan yayınlamayan dünya medyası ise olay hakkında kapsamlı ve belirgin bir şekilde haber yapmakta hızlı davrandı. El Cezire'de yayınlanan kulenin bombalanmasının canlı yayını sırasında sunucu şunları söyledi: "Kanal susturulmayacak. El Cezire susturulmayacak. Şimdi garanti edebiliriz."

Binanın sahibi Jahwood Mahdi ise, AP haber ajansına kendisinden içeri girip tüm sakinlerine tahliye etmelerini söylemesinin istendiğini ve bunu yapmak için bir saatleri olduğunu söyledi.

Hamas: İsrail yüksek bir bedel ödeyecek

İsrail saldırısının hemen ardından Hamas'ın askeri kanadı yaptığı açıklamada, "Tel Aviv halkının onları sarsmak için cevabımızı beklemesi gerektiği" tehdidinde bulundu. İslami Cihad da İsrail'i uyararak, "Düşmanın devam eden saldırganlığı, ona yüksek bir bedel ödemesine neden olacak." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.