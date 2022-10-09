İsrail Savunma Bakanı: Lübnan'ı yerle bir ederiz!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması durumunda Lübnan'ı 'yerle bir edecekleri' tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Deniz sınırı belirleme anlaşması konusunda top Lübnan tarafının sahasında, ancak Hizbullah İsrail'e saldırırsa Lübnan'ı yerle bir ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aynı televizyon kanalında yer alan haberde, teknik bir sorun yaşanmaması durumunda Kariş doğalgaz sahasında birkaç hafta içinde gaz çıkarılmaya başlanabileceği belirtildi.

ABD'nin İsrail ile deniz sınırlarını belirleneceği bir anlaşmaya varması için Lübnan'a baskı yaptığı aktarılan haberde, İsrail güvenlik kurumlarının kuzeyde olası bir gerilime hazırlandığı aktarıldı.

İsrail'in Hizbullah'ın kuzey sınırında tırmanışa yol açabilecek bir provokasyon çıkarmasından endişe duyduğu ve Kariş sahası çevresinde hava ve deniz devriyelerini artırdığı ifade edildi.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.