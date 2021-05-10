DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İdlib'de Türk askerine saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı hangi gün? 2021
İsrail'den Batı Şeria'daki protestoya müdahale: 13 yaralı
Dünyaca ünlü futbolcular Filistin'e destek verdi
Filistin'in nüfusu artıyor, yaşam alanı azalıyor
AB'den ''gerginliği düşürün'' çağrısı
İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılıyor
Bakan Koca'dan ''Mescid-i Aksa'' mesajı
ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Kaç kişi kendi konutunda oturuyor?
İsrail polisinden AA editörüne plastik mermiyle saldırı
Çocuklara 'tatlı' öneriler
Piyasalar bayram havasında

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Olağanüstü hal ilan edildi!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sınırın 80 km'lik bir yarıçapında 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 20:15:04
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Olağanüstü hal ilan edildi!

Hamas'ın İsrail'e roketlerle saldırmasının ardından, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan