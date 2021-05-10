İsrail Savunma Bakanı Gantz: Olağanüstü hal ilan edildi!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sınırın 80 km'lik bir yarıçapında 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Hamas'ın İsrail'e roketlerle saldırmasının ardından, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.