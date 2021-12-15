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TIMETURK / DÜNYA / İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya aldı.

1 Saat Önce
2021-12-15 18:07:49
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gantz'ın geçen haftaki ABD ziyaretinde yer alan bir kişinin PCR testi pozitif çıktı.

Gantz'ın da test sonuçları neticelenene ve Kovid-19 veya Omicron varyantı taşımadığı anlaşılana kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Enfekte olduğu açıklanan kişinin, geçen haftaki ABD uçuşu sırasında Gantz'ın yakınında oturmadığı, gidiş-dönüş sırasında havalimanında yapılan test sonuçlarının da negatif olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile "Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve İran nükleer programı gibi bölgesel meseleleri" görüşmek üzere geçen hafta Washington'a gitmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett da dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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