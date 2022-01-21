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İsrail Savunma Bakanı Gantz koronaya yakalandı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de 11 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

50 Dakika Önce
2022-01-21 12:15:23
İsrail Savunma Bakanı Gantz koronaya yakalandı

İsrail'deki koalisyon hükümetindeki Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benyy Gantz, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Gantz, yaptığı paylaşımda "Benim de Kovid-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum çünkü aşı oldum. Bir süre görevimi evimden sürdüreceğim. Sağlıklı kalın, talimatları takip edin ve aşı olun." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de 11 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu. .

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