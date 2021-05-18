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İsrail Savunma Bakanı Gantz: Gazze'ye saldırılar devam edecek

İsrail Savunma Bakanı Benny Ganzt, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

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18.05.2021 18:49:50
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Gazze'ye saldırılar devam edecek

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in telefonda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Gantz'ın, ABD'nin İsrail'in "kendini savunmasına" verdiği destekten dolayı Austin'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Gantz, Austin'e Gazze'ye yönelik saldırılara "uzun soluklu sükûnet" sağlanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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