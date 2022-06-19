İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan ''Türkiye'' açıklaması

İsrail'in Türkiye'de bulunan vatandaşlarına yönelik yaptığı 'Derhal ülkeden ayrılın' uyarısına destek verdiğini belirten İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 'Türkiye’deki tüm İsraillileri güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağırıyorum' dedi.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunması sonrasında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da benzer bir uyarıda bulunarak "Tehdit hala bitmedi. İsraillileri öldürmeye yönelik girişimler hala sürüyor." dedi.

‘GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YANIT VERİRİZ'

İsrailli üst düzey yetkililer son olarak Türkiye'de tatillerini sürdüren İsraillileri “Ülkeden hemen ayrılamıyorsanız kendinizi otel odanıza kilitleyin” diye uyarmıştı. Gentz bu uyarıyı hatırlatarak, “Türkiye'deki tüm İsraillileri güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağırıyorum” dedi.

"MOSSAD VE TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ" İDDİASI

Gentz, “İsrail, İran'ın saldırı düzenleme girişimlerini engellemek için çalışıyor ve İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırlanıyor” dedi.

Öte yandan, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail'in Mossad casus teşkilatı ve Türk istihbarat servislerinin iş birliği sayesinde geçtiğimiz günlerde bir saldırıyı engellediğini öne sürdü. Haberde ayrıntılar yer almazken, olayın İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

"KOORİDİNASYON OLAĞANÜSTÜ"

İsmi açıklanmayan bir savunma yetkilisi de dün akşam Channel 13 yayınına bağlanarak, ‘Ölümüne dakikalar kalan İsrailli vatandaşlar var ve bu durumun farkında değiller. Saldırı olmadığı için rahat nefes alabildiğimiz bir gün…” dedi.

Yetkili, son günlerde İsraillilere yönelik tehdidin arttığını söylerken, yüksek alarmın en az birkaç gün daha kalacağı konusunda uyardı.

İsrailli yetkili, üst düzey İsrail savunma yetkililerinin tehdidin ortasında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve İsrail ve Türk istihbaratı arasındaki koordinasyonun “olağanüstü” olduğunu da sözlerine ekledi.

"TEHDİT HALA BİTMEDİ"

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak da İsrail merkezli Kan kamu yayın kuruluşuna verdiği demeçte, “Tehdit hala bitmedi. İsraillileri öldürmeye yönelik girişimler hala sürüyor.” dedi.

Benzer bir açıklamada İsrail Başbakanı Naftali Benett'den geldi. Bugünkü kabine toplantısında konuşan Benett, İsraillilerin kendi güvenlikleri için kişisel sorumluluk almaları ve gerekmedikçe Türkiye'ye uçmamaları gerektiğini, çünkü onlar için hala tehlikeli olduğunu söyledi.

İsrail merkezli yayın kuruluşu Kanal 12, İran raporlarına atıfta bulunarak, geçen gün Türkiye'nin bir İran yolcu uçağının İstanbul'da yakıt ikmali yapmasını engellediğini ve İran'ın kendi topraklarındaki eylemlerine ilişkin açık bir uyarı olarak bir başkasının üst uçuş onayını dokuz saat geciktirdiğini söyledi.

TALİMATLAR YAYINLANDI

Şu anda Türkiye'de 2 bin İsrailli olduğuna inanılıyor. Dün, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye'deki İsraillilere, otel odalarının kapılarını kimseye açmamalarını, seyahat planlarını sosyal medyada paylaşmamalarını da söyleyen talimatlar yayınladı.

Türkiye'deki İranlı terör hücrelerinin bu hafta sonunda İstanbul'daki İsraillilere saldıracağı yönünde “somut kanıtlar” olduğunu öne süren yetkililer, İran'ın Türkiye'deki mensuplarına “İsraillilere gördükleri yerde bedeli ne olursa olsun saldırı düzenleme” talimatı verdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayid Khodaei suikast sonucu öldürülmüştü. Suikast hakkında Umman ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İntikam alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, "Bu işlenen şuçta küresel bir kibrin görüldüğü şüphe götürmüyor" demişti.

İran söz konusu suikasttan İsrail'i sorumlu tutuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail'in 22 Mayıs'ta başkent Tahran'da gerçekleştirilen İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hodayi'ye yönelik suikasttaki sorumluluğunu itiraf ettiğini yazmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de olaylar üzerine Türkiye'de bulunan İsraillilerin "derhal dönmeleri" çağrısında bulunmuştu.