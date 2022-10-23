İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’den Ankara ziyareti öncesi Atina’ya çizik

Önümüzdeki çarşamba Milli Savunma Bakanı Akar ile görüşecek İsrail Savunma Bakanı BennyGantz, önceki gün için programlanan Yunanistan ziyaretini son anda iptal etti. Bu durum, Atina’da soru işaretleri yarattı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, önceki gün için programlanan Yunanistan ziyaretini son anda iptal etmesi, Atina'da soru işaretleri yarattı. Hürriyet'in haberine göre; Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ile birlikte, ülkenin güneyinde Mora Yarımadası'ndaki Kalamata şehrinde bulunan “Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi”nde inşa çalışmalarını teftiş etmeleri programlanan Gantz, son anda bu ziyaretini iptal etti. İsrail kaynakları, Gantz'ın “İsrail'de kalmasını gerektiren nedenlerle” ziyaretini iptal ettiğini söylediler.

‘TUHAF GELİŞME' DEDİLER

Bu gelişme üzerine, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da Kalamata'ya gitmediler. Bu nedenle “Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi”nde programlanan törene, sadece Yunan ve İsrailli bazı askeri yetkiler katıldı. Törende, Gantz'ın video mesajı gösterildi. İsrailli Bakan Benny Gantz, Yunanistan ziyaretini iptal ederken, çarşamba günü Türkiye'ye gidecek olması Yunan medyasında “iyiye alamet değil” ve “tuhaf gelişme” yorumlarıyla duyuruldu.

YUNAN PİLOTLARI EĞİTECEKLER

Yunanistan ile İsrail arasında geçen yıl nisan ayında imzalanan anlaşma, Kalamata şehrindeki Yunan “Uçuş Eğitim Merkezi”nin İsrail ELBİT firması tarafından “Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi”ne dönüştürülmesini öngörüyor. Anlaşma gereği, Yunan Hava Harp Okulu öğrencileri ve yeni mezunların, savaş uçakları ile ilgili temel eğitimini, artık hem Yunan hem de İsrailli eğitmenler üstleniyor. İsrailli eğitmenler, genç Yunan pilotlara yılda 5-10 bin saat eğitim verecek.

‘Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi'nde, lojistik destek tesisi tamamlandı. Pilotlara teorik eğitimin verileceği binanın inşası ise 2023'te tamamlanacak. Kısmen faaliyet geçirilen eğitim merkezindeki inşa çalışmalarının 2024'e kadar sürmesi planlanıyor.

İsrailli firma, pilotların eğitimi için kullanılan eski uçak filosunu 25 adet T-6 ve 10 adet M-346 tipi uçaklarla yenileyecek. Söz konusu uçaklarından bazıları Kalamata'ya getirildi. Yunanistan ise ELBİT'e yılda 62 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmanın süresi 21 yıl. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu süre içinde ödeyeceği toplam miktar 1.3 milyar Euro.

İSRAİL'LE ANLAŞMIŞLARDI

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini son dönemlerde artıran Yunanistan'da bir yandan da panik sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesini endişe ile takip eden Yunanistan hava üstünlüğü sağlamak için İsrail ile anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press, tarafından 'Gözü Türkiye'de olan Yunanistan, İsrail yapımı uçuş okulu açtı' başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye'ye göre hava gücü avantajını geliştirmeye çalışırken, Cuma günü İsrail ile ortaklaşa oluşturulan yeni bir uluslararası pilot eğitim merkezinde operasyonlara başladı" ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz yıl imzalanan 1,65 milyar dolarlık bir anlaşma ile Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinin dışındaki bir hava kuvvetleri üssünde bulunan tesisin işletilmesi planlanıyor. .