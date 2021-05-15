İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye yoğun bombardıman

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından son saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, görgü tanıkları şehit ve yaralılar olduğunu aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.