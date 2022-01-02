DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2. el otoda 'kilometre düşürme' dolandırıcılığına dikkat
Milyonların gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamında
6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 45 uzman yardımcısı alacak
İTO'ya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı
Ünlü televizyoncu iyi niyetinin kurbanı oldu
Kara yolu taşımacılığında yeni dönem
Konya Ovası Projesi bölgesinde 3 proje için 53 milyon 600 bin liralık yeni destek
Bakan Varank, yeni yıla işçilerle birlikte girdi
Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisi personeliyle buluştu
Gemlik'te kurulacak batarya fabrikası istihdama ciddi katkı sağlayacak
Husilerin S. Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi
İran sınırında yürekleri sızlatan dram!
Merkez Bankası temerrüt faiz oranını belirledi
İşte kulislerde konuşulan son emekli ve memur maaşı zamları

TIMETURK / DÜNYA / İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

4 Saat Önce
2022-01-02 07:00:08
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

Alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş