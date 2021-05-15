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'İsrail, savaş suçlarının görülmesini engellemek istiyor'

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Tlaib, 'İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, İsrail'in ırkçı yöneticisi Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor' dedi.

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15.05.2021 20:54:56
'İsrail, savaş suçlarının görülmesini engellemek istiyor'

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "ırkçılıkla" suçladı.

"Savaş suçlarının görülmesini engellemek istiyor"

Filistin asıllı Demokrat vekil Tlaib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, İsrail'in ırkçı yöneticisi Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor" sözlerini kullandı.

Tlaib, "Öyle ki dünya bebeklerin, çocukların ve ebeveynlerinin öldürülmesini görmesin. Öyle ki dünya Filistinlilerin katledildiğini görmesin" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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