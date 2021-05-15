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İsrail, savaş gemisine Demir Kubbe konuşlandırdı

İsrail, Gazze’deki gaz platformu yakınlarında bulunan savaş gemisine Demir Kubbe hava savunma sistemi yerleştirdi.

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15.05.2021 17:29:42
İsrail, savaş gemisine Demir Kubbe konuşlandırdı

İsrail, Gazze Şeridi açıklarında gaz platformunun yakınındaki bir savaş gemisine Demir Kubbe sistemi konuşlandırdı.

Kassam Tugayları, geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de İsrail'in gaz platformunu vuracağını açıklamıştı.

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KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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