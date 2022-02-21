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İsrail: Savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 'Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız.' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-21 08:40:11
İsrail: Savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Lapid, İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lapid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin ABD'nin değerlendirmesinden daha düşük oranda olduğunu tahmin ettiklerini ancak buna kesinlikle hazırlandıklarını söyledi.

Rusya ile iyi ilişkileri korumaya özen gösterdiklerini belirten Lapid, buna rağmen doğal olarak müttefikleri ABD'nin yanında yer alacaklarını vurguladı.

Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin "Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.

"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor." diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek, "Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var." ifadelerini kullandı. .

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