İsrail saldırıyor, Filistin direniyor! Gözaltılara direniş eylemleriyle cevap verdiler

İsrail bu sabah erken saatlerde Batı Şeria ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinliler son 24 saatte 61 direniş eylemi gerçekleştirerek cevap verdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail işgal güçleri bugün, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şehit direnişçi İbrahim En-Nablusi'nin kardeşinin de yer aldığı bildirildi.

FARKLI ŞEHİRLERDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İşgal güçleri Nablus şehrine yaptıkları baskında üç kişiyi gözaltına aldılar. Bunlardan biri de, iki ay önce işgal ordusunun özel birlikleriyle çatışma esnasında şehit edilen İbrahim En-Nablusi'nin kardeşi İyad En-Nablusi.

İşgal güçlerinin Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan Beytlahim'in güneyindeki Teku' kasabasında iki Filistinliyi gözaltına aldıkları bildirildi.

El-Halil'de iki, Cenin'in güneyindeki Caba' kasabasında da iki kişiyi gözaltına aldıkları bildirildi.İşgal altındaki başkent Kudüs'te de Eşref Burkan ve Kerim Ebu Cemel isimli iki Filistinliyi gözaltına aldıkları haber verildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre; İsrail işgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanları uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da gözaltına alıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinliler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var.

KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 24 SAATTE 61 DİRENİŞ EYLEMİ

İsrail işgal güçlerinin dün 5'i Nablus'ta, 1'i Ramallah'ta olmak üzere Batı Şeria bölgesinde 6 Filistinli mücahidi şehit etmesine karşılık direniş güçlerinin de son 24 saat içinde işgal güçlerine karşı 61 direniş eylemi gerçekleştirdiği haber verildi. Filistin Bilgi Merkezi (Ma'ta) tarafından yayınlanan raporda bunlardan 7'sinin silahlı saldırı, 1'inin bıçaklama, 2'sinin işgalcilerin üzerine patlayıcı atma, 8'inin yerleşimci çetelerin baskınlarına karşı durma eylemi olduğu ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporda Filistinli gençlerin yahudi yerleşimcilere ait 7 aracı taşladıkları, ayrıca işgalcilerin araçlarının üzerine 9 adet molotof kokteyli veya el yapımı patlayıcı attıkları, işgalcilerin bir askeri kameralarını tahrip ettikleri ve görüntü alan bir insansız hava aracını düşürdükleri bilgisi verildi. Gerçekleştirilen bıçaklı saldırı eyleminde El-Funduk köyü yakınında bir yerleşimcinin yaralandığına, işgalcilerin Nablus'a yönelik baskınlarında çatışmalar vuku bulduğuna ve işgalcilerin araçlarının üzerine patlayıcı maddeler atıldığına dikkat çekildi.

Direniş güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında işgal askerlerine ateş ettikleri belirtildi. Ayrıca Kudüs'teki Ebu Dis ve Biddu beldeleriyle Es-Selam Mahallesi'nde de işgal güçleriyle direniş güçleri arasında çatışmalar çıktığı, bu çatışmalarda işgalcilerin taşlandığı ve insansız hava araçlarının düşürüldüğü ifade edildi. Batı Şeria'nın muhtelif şehir ve kasabalarında işgal güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandı.