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TIMETURK / DÜNYA / İsrail saldırısında öldürülen 'Kudüs'ün kızı' Şirin Ebu Akile kimdir?

İsrail saldırısında öldürülen 'Kudüs'ün kızı' Şirin Ebu Akile kimdir?

İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskını takip ettiği sırada öldürülen Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin direnişinin dünyaya duyurulmasında bir gazeteci olarak üstlendiği rolle tanınıyor.

5 Saat Önce
2022-05-11 20:07:19
İsrail saldırısında öldürülen 'Kudüs'ün kızı' Şirin Ebu Akile kimdir?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskını takip ettiği sırada öldürülen Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin direnişinin dünyaya duyurulmasında bir gazeteci olarak üstlendiği rolle tanınıyor.

Cenin'de İsrail baskınını takip ederken görev sırasında öldürülen ve kendisini "Kudüs'ün kızı" olarak tanımlayan Şirin Nasri Ebu Akile, 3 Ocak 1971'te Kudüs'te Hıristiyan bir ailede dünyaya geldi.

Kudüs'ün Beyt Hanine beldesinde Rahibat el-Verdiyye Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde mühendislik okumak için ailesinin isteğiyle Ürdün'e gitti. Yaklaşık bir yıl mühendislik eğitimi aldıktan sonra kendi ifadesiyle "insana yakın olmak amacıyla" bölümünü değiştirerek yine Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, resmi Filistin'in Sesi Radyosu ile Monte Carlo Radyosu'nda çalıştı. Başarısı kendisini 1997'de Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına taşıdı. Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Filistin'de 2000 yılındaki ilk İntifada olaylarını, İsrail'in Cenin ve Tulkerm bölgelerine 2002'deki büyük baskınlarını ve Gazze'ye çeşitli süreçlerdeki saldırılarını takip etti. İsrail'in Askalan Hapishanesi'ndeki 2005 yılında ilk kez Filistinli mahkumlarla yaptığı röportajlarla dikkati çekti.

Filistin'deki sıcak gelişmeleri takiple tanınan ve bekar olan Ebu Akile, bugün İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına baskını sırasında başından ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. AA

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