‘İsrail sadece kuvvet dilinden anlar’

İsrail’in Nablus’a düzenlediği saldırıyla ilişkin açıklama yapan Filistin yönetimi yaşananları ‘savaş suçu’ olarak değerlendirirken, Hamas Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı Halid Meşal de “Siyonistlerin işlediği bu suç, bizim sadece kuvvet dilinden anlayan bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaktadır” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin "Aslanların İni" adlı silahlı gruba yönelik operasyonunda önceki gece 6 Filistinli şehit oldu, 33 kişi yaralandı.

FİLİSTİN YÖNETİMİ: YAŞANANLAR ‘SAVAŞ SUÇU'

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Nablus kentindeki askeri operasyonlarını "savaş suçu" olarak niteledi.Filistin resmi televizyon kanalında verilen başkanlığın açıklamasında, saldırının bir savaş suçu olarak şiddetle kınandığı ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu kaydedildi

HAMAS: DÜŞMAN SADECE KUVVET DİLİNDEN ANLIYOR

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı HalidMeşal isesiyonist işgal güçlerinin bugün sabah Nablus'ta gerçekleştirdiği katliamdan dolayı Filistin halkına başsağlığı diledi. Meşal yaptığı basın açıklamasında; "Siyonistlerin işlediği bu suç, bizim sadece kuvvet dilinden anlayan bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaktadır. Bu olaylar işgalcinin gelecek seçim için Filistinlilerin kanlarını akıtmak suretiyle hazırlandığını gösteriyor" dedi.

Meşal açıklamasında, şehit edilenlerin temiz kanlarıyla, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde de yolunu açan, bağımsızlık ve yurda dönüş yürüyüşünün devam etmesini sağladıklarını, tüm zorluklara ve çok sayıda baskın, arama operasyonu düzenlenmesine rağmen bu yürüyüşün sürmekte olduğunu dile getirdi.