İsrail-Rusya arasında 'Yahudi Ajansı' sorunu

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Rusya Adalet Bakanlığının İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurması üzerine Rusya'ya heyet göndermeyi kararlaştırdı.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Yair Lapid, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinden yetkililerle Rusya'daki İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, JAFI'nın Rusya'daki faaliyetlerine devam etmesi için İsrail Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanlığından bir heyetin Moskova'ya gönderilmesine karar verildi.

Lapid'in, Aliyah ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata ile de konuyu görüştüğü ve ilgili kurumlarla başka toplantılar yapacağı kaydedildi.

Yahudi Ajansı JAFI

Rusya Adalet Bakanlığı, JAFI'nın ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için bugün mahkemeye başvurmuştu.

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail'i inşa etmek için onları güçlendirmek” olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

İsrail-Rusya ilişkilerinde "dalgalı seyir"

İsrail'in Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak temkinli hareket ettiği ve Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlandığı gözlemleniyor. İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'yı karşısına almaktan kaçınan İsrail'in, ABD ve Batı'daki müttefiklerinden baskı gördüğü basına yansımıştı. İsrail'de bir önceki Başbakan Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşa ilişkin ilk açıklamalarında Rusya'nın ismini anmaktan kaçınmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'nın saldırılarını kınamış ve Moskova'nın rolüne işaret etmişti.

İsrail, bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik insani yardıma vurgu yapmış ve nisan sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı almıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nisan ayında Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmış, İsrail bu kararda lehte oy kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurgulamıştı. Rus liderlerin, Filistinli yetkililerle yaptığı telefon trafiği de bu dönemde yoğunlaşmıştı.

Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" açıklamalarına İsrail'den tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, mayıs başında Adolf Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, "İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını" söylemişti. İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Bennett'ten özür dilediği bildirilmişti. Ancak, Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in özür dilediğine ilişkin bilgi yer almamıştı. .