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TIMETURK / DÜNYA / İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı

İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Müslüman mezarlarını tahrip etmesini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 2 kişi yaralandı.

24 Dakika Önce
2021-10-10 21:58:02
İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı

Filistinli bir grup, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Yusufiye Mezarlığı'nda akşam namazı kıldı.

Namazdan sonra, Kudüs Belediyesinin Yusufiye Mezarlığı'ndaki bazı kabirleri tahrip etmesini protesto eden Filistinli gruba İsrail polisi, ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 2 Filistinlinin ses bombalarıyla yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin Kızılaya bağlı ilk yardım çalışanı olduğu ve her iki yaralının da olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, AA muhabirine, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktarmış ve bu bölgenin Yusufiye Mezarlığı'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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