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İsrail polisinin hedefinde Türk gazeteciler var!

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’nın kapısında cemaate müdahalesinde AA'nın Kudüs Muhabiri Esat Fırat da karnından yaralandı. İsrail askerleri bu sabah Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi de saldırarak darbetmişti.

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10.05.2021 15:34:34
İsrail polisinin hedefinde Türk gazeteciler var!

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki hedefinde AA'nın muhabirleri var. Bugün de Anadolu Ajansı'nın (AA) 2 foto muhabiri İsrail polisinin saldırısında yaralandı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kapısında cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Kudüs Muhabiri Esat Fırat karnından yaralandı.

Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Fırat'ın karnının sağ tarafında, polisin Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nın dış kısmında attığı ses bombası nedeniyle kanama meydana geldi.
Hafif yaralanan Fırat'a olay yerinde müdahale edildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye de saldırarak darbetti, AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf'u da plastik mermiyle yaralamıştı.

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf ise, bu kez de Harem-i Şerif'teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralanmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahelesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.
Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.
Mescid-i Aksa'nın çevresindeki gerilim devam ediyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan