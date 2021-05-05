DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AK Parti'den merak uyandıran paylaşım: Yarın saat 14.00’te
THY'den 20'li yaşlar paylaşımı: Biz hala genç hissediyoruz
İsrail'de siyasi belirsizlik: Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı
İsrail polisinden 'George Floyd' olayını anımsatan gözaltı!
Kız Kulesi sanat merkezi oluyor
Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
Denizli'de feci kaza karşı şeritteki minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki
Kastamonu'nun 40 yıllık, ödüllü 'Sabiha ebesi'
Sinsi insanların en belirgin 11 özelliği
ABD: Venezuela'ya baskı yapmak için bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız
Kardeşeli Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosu belli oldu
Kötü kolesterol cebimizden de yiyor

İSTANBUL

20:11:00

İftar vakti

BURSA

20:09

04:13
20:09
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:54

03:59
19:54
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:37

03:43
19:37
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:20

03:25
19:20
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:05

03:25
19:05
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:11:00

İftar vakti

ANKARA

19:54

03:59
SAHUR
19:54
İFTAR

ERZURUM

19:20

03:25
SAHUR
19:20
İFTAR

İsrail polisinden 'George Floyd' olayını anımsatan gözaltı!

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi 'George Floyd' vakasını hatırlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.05.2021 01:31:34
İsrail polisinden 'George Floyd' olayını anımsatan gözaltı!

Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti. 

Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Doğu Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı. 

Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı. 

"NEFES ALAMIYORUM, BENİ BOĞUYORSUN" 

İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alması "George Floyd" olayını hatırlattı. 

Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı. 

Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu. 

İsrail polisi, Hatib ve bir kadının da aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan