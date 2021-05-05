İsrail polisinden 'George Floyd' olayını anımsatan gözaltı!

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi 'George Floyd' vakasını hatırlattı.