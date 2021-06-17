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İsrail polisinden Filistinlilere saldırı

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto etmek için toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

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Google News - Timeturk
17.06.2021 20:11:08
İsrail polisinden Filistinlilere saldırı

Filistinli gençler, aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'nda düzenlediği provokatif “Bayrak Yürüyüşü” esnasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto etmek amacıyla aynı yerde toplanmak istedi.

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırırken, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıktı.

İsrail polisi ayrıca bazı gençleri gözaltına alırken, Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda “Bayrak Yürüyüşü” düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaretler etmişlerdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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