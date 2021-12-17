İsrail polisinden 'evlerini boşaltmaları' istenen Filistinli aileye destek gösterisine müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te evleri için tahliye kararı çıkan Filistinli Salim ailesine destek vermek isteyen kalabalığa ses bombası ve coplarla müdahale etti.