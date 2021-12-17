İsrail polisinden 'evlerini boşaltmaları' istenen Filistinli aileye destek gösterisine müdahale
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te evleri için tahliye kararı çıkan Filistinli Salim ailesine destek vermek isteyen kalabalığa ses bombası ve coplarla müdahale etti.
2021-12-17 19:24:19
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli Salim ailesinin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evlerini 29 Aralık'a kadar tahliye edilmesi kararı vermişti.
Filistinli aileye destek vermek isteyen onlarca kişi cuma namazını Salim ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evi önünde kıldı.
2 kişi gözaltına alındı
Cuma namazını kıldıran Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, verdiği cuma hutbesinde Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi kararını kınadı.
Namazın ardından evin bahçesinde durmaya çalışan kişiler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. Polis, kalabalığa ses bombası ve copla müdahale etti, 2 kişiyi ise gözaltına aldı.
AP foto muhabiri yaralandı
Bu sırada Associated Press haber ajansı foto muhabiri Mahmud Eliyan, polisin darbesi sonucu yaralandı.
Eliyan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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