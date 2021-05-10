İsrail polisinden AA editörüne plastik mermiyle saldırı
AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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19:59
ERZURUM
19:26
AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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