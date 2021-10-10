DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tazminatı ödenmeyen memur KDK kararıyla hakkını aldı
Teknoloji bizleri nasıl izliyor?
Demir sektöründen 8,9 milyar dolarlık ihracat
Eylülde en çok satılan spor ve lüks otomobiller
Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro’dan 10 muhteşem alıntı
Google'dan bir arama sürprizi daha
Gözler yarınki kabine toplantısında! Ana gündem fahiş fiyat artışları
Teknolojinin açıklayamadığı gizem: Dyatlov Geçidi Vakası
İsrail polisi Mescid-i Aksa Hatibi Sabri’nin evine baskın düzenledi
İlber Ortaylı'dan tepki: Korkunç bir duruma geldi
Mars'ta doğan insanlar farklı mı olacak?
Tataristan’da uçak düştü: 19 ölü, 3 yaralı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos şokta!
'Güneş batmayan ülke'de panik! Raflar boşaltıldı, ülkede endişe hakim
Tamer Karadağlı'nın ödül törenindeki tavırları gündem oldu! “Artık sus mu diyorsunuz?”

TIMETURK / DÜNYA / İsrail polisi Mescid-i Aksa Hatibi Sabri’nin evine baskın düzenledi

İsrail polisi Mescid-i Aksa Hatibi Sabri’nin evine baskın düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi.

2 Saat Önce
2021-10-10 11:45:59
İsrail polisi Mescid-i Aksa Hatibi Sabri’nin evine baskın düzenledi

Şeyh İkrime Sabri'nin Ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail polislerinin Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polislerinin baskını sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, polisin Şeyh Sabri'nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku ve panik havası oluşturduğu ifade edildi.

Polislerin Şeyh Sabri'ye İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim ettikleri ifade edilen açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin şu anda Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde soruşturma altında olduğu aktarıldı.

İsrail polisinden söz konusu baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şeyh Sabri, Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine geçmeden önce Filistin basınına yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma talebinin, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme onayına ilişkin tepkisi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verirken, Şeyh Sabri'ye hala yurt dışına çıkış yasağı uyguluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş