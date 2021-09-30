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İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü
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TIMETURK / DÜNYA / İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail polisinn bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-09-30 08:06:10
İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Filistinli kadının Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın "Silsile (Zincirli) Kapısı'nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, polisin kadına gerçek mermiyle ateş ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail polisi, söz konusu olayın ardından Şam Kapısı da dahil olmak üzere Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını kapattı.

Öte yandan yerel kaynaklara göre, Filistinli kadının işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna kayıtlı İsra Huzeyme olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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