DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD Kongresi üyelerinden Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
Meme kanseri için keşfedilen şifa: Karakılçık bulguru
Cari denge, kur baskısı ve enflasyon
G20, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor
Token nasıl bir yatırım aracı?
Bosch'tan yeni çip yatırımı
Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
Finansal yatırımın kritik noktaları
“Son 5 yılım aşağılayıcı oldu” dedi, geleceğini 'meta'ya bağladı
Yeni AKM açıldı
Büyümeyen 'döküntü elmalar' meyve suyu oluyor
ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır
New York'ta kaos: Polis ve itfaiyecilerin aşı direnişi
Malatya'nın bin yıllık içme suyu kaynağı
Guardiola, Barcelona'yı Xavi'nin çalıştırmasını istiyor

TIMETURK / DÜNYA / İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı çevresinde Filistinlilere yaptığı müdahalede 3 kişi yaralandı, 7 Filistinli de gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2021-10-29 18:20:11
İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı

Bir grup Filistinli cuma namazı sonrası, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibindeki Yusufiye Mezarlığının parka dönüştürmeye çalıştığı kısmına girmeye çalıştı.

Mezarlığa girişi engellemeye çalışan İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan sürtüşmenin ardından, polis ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin bazı Filistinlileri darp ettiğine dikkat çekilirken, 3 kişinin de ses bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, onlarca Filistinlinin polise taş attığı iddia edilerek, 7 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

İsrail yönetimine hizmet veren bir taşeron firmanın çalışanları 25 Ekim itibariyle Yusufiye Mezarlığının içinde Müslüman askerlerin anısına yapılmış olan Şehitler Anıtı'nın bulunduğu kısımda park yapım çalışmalarına başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş