DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'20 üründe fiyatlar sabitlensin' önerisi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı
Doç. Dr. Keskin'den iftardan sonra yerinden kalkamayanlara tavsiye
FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi?
Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı
Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'
NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği
İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı
Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil
Twitter açıkladı: Elon Musk'a ayrıcalık yapılmayacak
Fransa ile Polonya arasında 'Rusya' gerginliği! ''Temelsiz ve skandal''
Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir
Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

1 Saat Önce
2022-04-07 09:54:36
İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi ve Filistinliler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin sembolik girişi Şam Kapısı çevresindeki gerilim ramazan ayının altıncı gecesinde de devam etti.

İftar vaktinin ardından çoğu genç binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "makdisi" diye isimlendirilen kalıcı oturum statüsündeki 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail polisinin, Şam Kapısı çevresindeki olaylarda dört kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Bazı Filistinliler ve İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere zaman zaman copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.

Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bir Filistinliyi gözaltına alırken polis ses bombası kullandı.

İSRAİL YÖNETİMİ RAMAZANDA OLAYLARIN BÜYÜMESİNDEN ENDİŞELİ

İsrail, ramazanın yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişesini sıkça dile getirmişti.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına almış, üçü silahlı olduğu aktarılan 6 Filistinli İsrail askerlerince öldürülmüştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazandaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş