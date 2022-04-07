İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi ve Filistinliler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin sembolik girişi Şam Kapısı çevresindeki gerilim ramazan ayının altıncı gecesinde de devam etti.

İftar vaktinin ardından çoğu genç binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "makdisi" diye isimlendirilen kalıcı oturum statüsündeki 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail polisinin, Şam Kapısı çevresindeki olaylarda dört kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Bazı Filistinliler ve İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere zaman zaman copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.

Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bir Filistinliyi gözaltına alırken polis ses bombası kullandı.

İSRAİL YÖNETİMİ RAMAZANDA OLAYLARIN BÜYÜMESİNDEN ENDİŞELİ

İsrail, ramazanın yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişesini sıkça dile getirmişti.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına almış, üçü silahlı olduğu aktarılan 6 Filistinli İsrail askerlerince öldürülmüştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazandaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti. .