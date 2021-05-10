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İsrail polisi, AA kameramanı Rumeyle'yi de darbetti

İsrail polisinin hedefinde gazeteciler var. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Haruf’u göğsünden plastik mermiyle vurarak yaralayan İsrail polisi, AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye de saldırarak darbetti.

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10.05.2021 12:49:55
İsrail polisi, AA kameramanı Rumeyle'yi de darbetti

Mescid-i Aksa çevresinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail polisinin hedefinde gazeteciler var.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki olayları takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye saldırarak darbetti, AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf'u da plastik mermiyle yaraladı.

İsrail polisinin saldırısında Ebu Rumeyle'nin kıyafetleri yırtılırken, plastik mermiyle göğsünden vurulan Haruf'a hastanede ilk müdahale yapıldı.

Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

İsrail polisinin müdahalesinde şu ana kadar 215 Filistinli yaralandı.

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf da, bu kez de Harem-i Şerif'teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı editörü de yaralanmıştı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansının Orta Doğu ve Kuzey Afrika Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz da yine İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vurulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan