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İsrail Parlamentosu Zelenski'yi konuşturmadı

İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

6 Dakika Önce
2022-03-10 07:16:26
İsrail Parlamentosu Zelenski'yi konuşturmadı

Aralarında resmi yayın kuruluşu KAN ve diğer yerel medyada yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk tarafından yapılan talebe, Parlamento Başkanı Mickey Levy, "konuşma zamanın kurumun iki aylık kış tatiline girmezden önceki son güne denk gelmesi, parlamenterlerin tatile çıkması ve salonun tadilata alınacağını belirterek" olumsuz cevap verdi.

Levy, Zelenski'nin parlamenterlere başka bir yerde konuşma yapabileceğini ancak bunun binanın içinde mümkün olmadığını belirtti.

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İsrail internet sitesi Walla, Ukraynalıların Zelenski'nin İsrail Parlamentosu'nda büyük ekrandan konuşma yapmasını çok arzuladıklarını, bu cevabın kendilerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığı yorumunu yaptı.

Zelenski, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla konuşma yapmıştı. .

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