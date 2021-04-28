DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu bitirdi
Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi
Teknoloji hisseleri zirveye oynuyor
Evrendeki 'boşlukları' doldurmak kolay değil
Türk futbolunda devleşen isimler
Yeterli su içtiniz mi? Cevap için idrar renginize bakın!
Sezai Karakoç'tan 'soykırım' açıklaması
Myanmar ordusu iki bölgede etnik azınlıklara hava saldırısı düzenledi
Suudi Arabistan ülkedeki 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı aldı
İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı
Formula 1 yeniden Türkiye'de
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
AB: İsrail ile iletişimimizi sürdürüyoruz
G7'den internet güvenliğinin artırılması için ortak bildiri
Almanya'daki Müslüman sayısının mülteci göç nedeniyle 5,6 milyona ulaştığı belirtildi

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

BURSA

20:03

04:23
20:03
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:48

04:09
19:48
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:31

03:53
19:31
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
19:14
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:00

03:35
19:00
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:05:00

İftar vakti

ANKARA

19:48

04:09
SAHUR
19:48
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
SAHUR
19:14
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  DÜNYA
  •  / İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı

İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı

İsrail, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.04.2021 21:56:06
İsrail, orduya ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, olayın, İHA'nın rutin faaliyetlerini gerçekleştirdiği sırada yaşandığını belirtti.

Düşme nedenini açıklamayan Adraee, "Bilgi sızıntısı korkusu yok." dedi.

Filistinli gruplardan ise İHA düşürdüklerine ya da kalıntılarını bulduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ramazan ayının başından bu yana devam eden müdahalesi nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı.

Olayların ardından Gazze'deki Filistinli direniş grupları, "düşman Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

Cuma gününden bu yana da İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor. İsrail ordusu bu süre zarfında, Gazze Şeridi'nden roketlerin atıldığı ve buna karşılık Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaların vurulduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü Gazze ile ilgili muhtemel bir senaryo için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan