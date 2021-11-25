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TIMETURK / DÜNYA / İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde biri ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

19 Dakika Önce
2021-11-25 21:09:29
İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı

Nablus güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konseyi Başkanı Yakub Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki iki okulun öğrencileri, aileleri ve belde sakinleri ile İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin karşı karşıya geldiğini söyledi.

Uveys, bölgeye gelen 200 kadar Yahudi yerleşimcinin okul yolunda öğrencilerin önünü kestiğini anlattı.

Olaya müdahale eden İsrail ordusu ile Filistinliler arasında arbede yaşandığı, askerlerin kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Filistinlilerin ise onlara taşla karşılık verdiği bildirildi.

İsrail askerlerinin plastik mermili müdahalesinde yaklaşık 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastanede tedavi gördüğü, birinin durumunun ise ağır olduğu aktarıldı. Yüzlerce Filistinlinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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