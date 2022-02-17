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İsrail Ordusu uyardı: Binlerce ölü olacak, hazırlıklı olun

İsrail'in kuzeyinde meydana gelen iki sarsıntıdan sonra, İç Cephe Komutanlığı vatandaşlara gelecekte bir gün yıkıcı bir deprem olacağı ve binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-17 08:30:15
İsrail Ordusu uyardı: Binlerce ölü olacak, hazırlıklı olun

İsrail'in kuzeyinde meydana gelen iki küçük sarsıntı ülkede paniğe ve korkuya yol açtı.

Haaretz gazetesinin haberine göre; İsrail Ordu İç Cephe Komutanlığı, geçen salı günü ülkenin kuzeyinde meydana gelen bir depremin ardından, binlerce sivili ölümüne neden olacak büyük bir depremin gelecekte bir noktada İsrail'i vurmasının beklendiği belirterek, hazırlıklı olunması için vatandaşları uyardı.

Resmi Facebook sayfasındaki endişeli yorumlara yanıt veren Sivil Savunma Teşkilatı da, “İsrail Devleti'nde binlerce ölü ve yaralının eşlik ettiği kitlesel bir felakete yol açacak ve bina ve altyapının kapsamlı yıkımına neden olacak güçlü bir depremin yaşanması bekleniyor” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Uzun süredir güçlü bir deprem olmaması, İsrail'de yakında güçlü bir deprem olma ihtimalini artırıyor" denildi.

Ordu İç Cephe Komutanlığı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra küçük bir deprem daha meydana geldi.

İlk sarsıntı Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem Beit She'an, Tiberius, Safed ve Ürdün Vadisi sakinleri tarafından hissedildi.

Kısa bir süre sonra da İsrail'in kuzeyinde, Beit She'an'ın 14 kilometre kuzeydoğusunda 3,1 büyüklüğünde bir başka küçük deprem daha meydana geldi. Polis, depremle ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ancak yaralanma veya hasar bildirilmediğini söyledi.

Salı ve Çarşamba günü meydana gelen depremler, geçen ekim ayından bu yana İsrail'i vuran dördüncü ve beşinci depremlerdi. Geçen ay İsrail, 12 saat içinde iki depremle sarsıldı. İlki Richter ölçeğinde 3,7 olarak ölçüldü ve ülkenin kuzeyinde hissedildi. İsrail Jeolojik Araştırması, depremin merkez üssünün Beit She'an'ın 16 kilometre (yaklaşık 10 mil) kuzeydoğusunda olduğunu söyledi. O günün ilerleyen saatlerinde, aynı yerde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha hissedildi.

Ekim ayında da Girit yakınlarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve İsrail'in sahil kısımlarında hissedildi ve paniğe yol açtı.

İsrail, uzun zamandır vaat edilen ülke çapında ‘Truaa Erken Deprem Uyarı Sistemi'ni geçen hafta resmen hayata geçirdi.

Sistem Ölü Deniz'in kuzeyinde bir deprem tespit ederse, Kudüs'teki insanların tepki vermek için yaklaşık 3 saniyeleri olacak, ancak Tel Aviv'de 18 saniye ve Hayfa'da 30 saniye olacak. Beyt She'an vadisinde deprem olursa, yerel halkın uyarı süresi olmayacak, ancak Tel Aviv'lilerin yaklaşık 19 saniyesi ve Hayfa sakinleri ve Kudüslülerin yaklaşık 20 saniyesi olacak. .

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