DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İsrail Ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı
ANALİZ: ABD medyası şiddetin değil silahların peşinde
ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti
ABD, BM Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıktı
Radyoterapi çözüm mü?
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor
İki arada bir 'adada'
Beyaz Ev Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı
İsrail'e bir şok daha: Lübnan'dan roket saldırısı
Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı
İslam İşbirliği Teşkilatı pazar günü toplanacak
Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı
Ramazan davulcusuna dokunmanın dayanılmaz hafifliği
Dilsiz şeytanlar ile dinsiz şeytanlar ittifakı

İsrail Ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.05.2021 01:28:36
İsrail Ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust , İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar


Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.

Kaynak : AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan