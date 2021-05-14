İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yığınak hazırlıyor
İşgal devleti İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve asker sevk ederek askeri yığınak yaptı.
Gazze'den atılan roketler karşısında zor durumda kalan işgalci İsrail ordusu, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve asker sevk ederek askeri yığınak yaptığı açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'ne girilmediği bildirilmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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